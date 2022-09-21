ABD'de görevinden ayrılan CEO'ların sayısı düştü

Sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre işten ayrılan CEO'ların sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,6 azalarak 63 oldu. Geçen yılın aynı ayında işten ayrılan CEO sayısı 118 seviyesindeydi.

Challenger, Gray & Christmas'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, "Şirketler yeniden işe alma, durgunluk korkuları ve enflasyon endişeleri ile boğuşurken, birçoğu bu sorunların üstesinden gelmek için liderlerine tutunuyor" dedi.

Yılın ilk 8 ayında işten çıkarılan CEO'ların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 895'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde sayı 888 seviyesinde bulunuyordu.