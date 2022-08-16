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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

16.08.2022 - 09:36 |
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 13 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 742 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 geriledi. 

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 79 kapasite ile çalıştı. 

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 düşüşle 56 milyon 212 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,1 olarak gerçekleşti.

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