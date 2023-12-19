ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 16 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1 artışla 1 milyon 714 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 74,6 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 83 milyon 354 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,4 olarak gerçekleşti.