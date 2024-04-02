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Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi arttı
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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

02.04.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 30 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 artışla 1 milyon 722 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,5 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 21 milyon 752 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,2 olarak gerçekleşti.

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