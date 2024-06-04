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Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi arttı
Haberler Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

04.06.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 1 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,5 artarak 1 milyon 743 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,5 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,5 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 azalarak 37 milyon 180 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,6 olarak gerçekleşti.

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