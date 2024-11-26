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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

26.11.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 23 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2,0 artarak 1 milyon 655 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1,9 azaldı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,5 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 azalarak 79 milyon 38 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %75,9 olarak gerçekleşti.

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