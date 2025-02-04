ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 1 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,9 artarak 1 milyon 656 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %0,8 daha fazla oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,4 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,0 artışla 7 milyon 534 bin tona ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,0 olarak belirlendi.