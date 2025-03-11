ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 8 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,8 artarak 1 milyon 671 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %1,5 daha az oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %75,0 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 düşüşle 15 milyon 850 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,4 olarak belirlendi.