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UzmanparaABD'de haftalık çelik üretimi arttı
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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

15.04.2025 - 09:25 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 12 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2 artarak 1 milyon 689 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %0,4 daha az oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %75,2 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 düşüşle 24 milyon 213 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,6 olarak belirlendi.

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