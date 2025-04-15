ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 12 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2 artarak 1 milyon 689 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %0,4 daha az oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %75,2 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 düşüşle 24 milyon 213 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,6 olarak belirlendi.