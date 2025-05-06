ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 3 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,1 artarak 1 milyon 725 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1,4 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,8 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1 düşüşle 29 milyon 326 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,8 olarak belirlendi.