ABD'de haftalık çelik üretimi arttı
ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.
06.05.2025 - 09:26 |
ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 3 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,1 artarak 1 milyon 725 bin ton oldu.
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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1,4 daha fazla oldu.
Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,8 kapasite ile çalıştı.
Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1 düşüşle 29 milyon 326 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,8 olarak belirlendi.