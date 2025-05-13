ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,9 artarak 1 milyon 740 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %1,8 daha fazla oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %77,5 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %0,9 düşüşle 31 milyon 66 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,9 olarak belirlendi.