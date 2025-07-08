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UzmanparaABD'de haftalık çelik üretimi arttı
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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

08.07.2025 - 09:17 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 5 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,3 artarak 1 milyon 781 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %4,9 daha fazla oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,6 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %0,5 artışla 45 milyon 199 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %76,0 olarak belirlendi.

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