ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 8 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyon 711 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 75,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 düşüşle 45 milyon 905 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.