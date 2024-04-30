ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 27 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyon 701 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,6 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 28 milyon 550 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,3 olarak gerçekleşti.