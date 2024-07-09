ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 6 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,5 düşerek 1 milyon 695 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,1 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,3 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 azalarak 45 milyon 569 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,4 olarak gerçekleşti.