ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 31 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,2 azalarak 1 milyon 760 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %79,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2 azalarak 59 milyon 338 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,6 olarak gerçekleşti.