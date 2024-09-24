ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 21 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2,0 azalarak 1 milyon 707 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,9 arttı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %1,6 azalarak 64 milyon 566 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,8 olarak gerçekleşti.