ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 2 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,9 azalarak 1 milyon 629 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,5 azaldı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %73,3 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 azalarak 74 milyon 111 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,1 olarak gerçekleşti.