ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 16 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,6 azalarak 1 milyon 623 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %73,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 azalarak 77 milyon 383 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,0 olarak gerçekleşti.