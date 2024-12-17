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ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

17.12.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 14 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,1 azalarak 1 milyon 651 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %3,2 azaldı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,3 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 azalarak 83 milyon 836 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %75,7 olarak gerçekleşti.

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