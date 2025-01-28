ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 25 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,2 azalarak 1 milyon 641 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %0,7 daha fazla oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %73,7 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı haftaya kadar geçen yılın aynı dönemine göre %1,0 artışla 5 milyon 878 bin tona ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %73,9 olarak belirlendi.