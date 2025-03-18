ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 15 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,2 azalarak 1 milyon 667 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %1,7 daha az oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,9 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 düşüşle 17 milyon 517 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,4 olarak belirlendi.