ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 5 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2,4 azalarak 1 milyon 656 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %1,4 daha az oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,4 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 düşüşle 22 milyon 524 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,5 olarak belirlendi.