ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,4 azalarak 1 milyon 682 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %0,8 daha az oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,9 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 düşüşle 25 milyon 895 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,6 olarak belirlendi.