ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı
ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.
22.04.2025 - 09:02 | | Foreks Haber
ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,4 azalarak 1 milyon 682 bin ton oldu.
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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %0,8 daha az oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,9 kapasite ile çalıştı.
Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 düşüşle 25 milyon 895 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,6 olarak belirlendi.