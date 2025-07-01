ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 28 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,6 azalarak 1 milyon 776 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %4,3 daha fazla oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %79,1 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %0,3 artışla 43 milyon 418 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %75,9 olarak belirlendi.