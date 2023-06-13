ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 10 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 düşüşle 1 milyon 739 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,3 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 düşüşle 38 milyon 985 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.