ABD'de haftalık çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 8 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,5 azalarak 1 milyon 716 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1,3 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %77,3 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 azalarak 38 milyon 790 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,4 olarak gerçekleşti.