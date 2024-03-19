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Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi
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ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

19.03.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 16 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,2 düşüşle 1 milyon 714 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 18 milyon 307 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,9 olarak gerçekleşti.

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