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Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi
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ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

26.03.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 23 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 düşüşle 1 milyon 703 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 geriledi.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,7 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 20 milyon 10 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76 olarak gerçekleşti.

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