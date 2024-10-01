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UzmanparaABD'de haftalık çelik üretimi geriledi
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ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

01.10.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 28 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %3,6 azalarak 1 milyon 646 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,7 azaldı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 azalarak 66 milyon 212 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,7 olarak gerçekleşti.

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