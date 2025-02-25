ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 22 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,7 azalarak 1 milyon 659 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %3,9 daha az oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,5 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 düşüşle 12 milyon 538 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,4 olarak belirlendi.