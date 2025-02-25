ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi
ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.
25.02.2025 - 09:18 | | Foreks Haber
ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 22 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,7 azalarak 1 milyon 659 bin ton oldu.
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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %3,9 daha az oldu.
Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,5 kapasite ile çalıştı.
Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 düşüşle 12 milyon 538 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,4 olarak belirlendi.