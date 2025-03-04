ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 29 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,1 azalarak 1 milyon 641 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %4,6 daha az oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %73,7 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 düşüşle 14 milyon 179 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,3 olarak belirlendi.