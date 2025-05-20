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ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

20.05.2025 - 09:16 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 17 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,1 azalarak 1 milyon 720 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,6 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,6 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 düşüşle 32 milyon 786 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %75 olarak belirlendi.

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