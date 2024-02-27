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ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

27.02.2024 - 08:58 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 24 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 727 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. 

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,8 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre üretim yüzde 2,1 azalarak 13 milyon 384 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,7 olarak gerçekleşti. 

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