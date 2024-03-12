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Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi
Haberler Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

12.03.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 9 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1 artışla 1 milyon 734 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 yükseldi.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 78,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 16 milyon 593 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.

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