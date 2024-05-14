Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi
Haberler Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

14.05.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 11 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 715 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 31 milyon 974 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,3 olarak gerçekleşti.

TBMM Genel Kurulu'nda 'Kamuda Tasarruf' görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda 'Kamuda Tasarruf' görüşüldü
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden belirlendi

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden belirlendi