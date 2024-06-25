ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 22 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,4 artarak 1 milyon 710 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1,6 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %77 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 azalarak 42 milyon 204 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,4 olarak gerçekleşti.