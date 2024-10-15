ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 12 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,9 artarak 1 milyon 620 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,6 azaldı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %72,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 azalarak 70 milyon 673 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,5 olarak gerçekleşti.