ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 26 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,4 artarak 1 milyon 706 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,6 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,0 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 düşüşle 27 milyon 601 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,7 olarak belirlendi.