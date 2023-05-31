ABD'de ham çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 27 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 737 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 düşüşle 35 milyon 352 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,1 olarak gerçekleşti.