Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı

ABD'de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı

ABD'de hanehalkı borcu bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez 15 trilyon doları aştı.

10.11.2021 - 07:29 | | AA
ABD'de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York şubesi tarafından hazırlanan 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9 artarak 15,24 trilyon dolara çıktı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, 286 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 890 milyar dolar arttı.

Yüksek fiyatlar konut ve otomobil kredileri kaynaklı borçları artırdı

Bu dönemde ABD'de hanehalkı borcunun artmasında, yükselen fiyatların konut ve otomobil kredileri kaynaklı borçları artırması etkili oldu.

Konut kredileri, Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek paya sahip olmaya devam ederken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 230 milyar dolar arttı ve 10,67 trilyon dolara ulaştı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,58 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,44 trilyon dolarla otomobil kredileri ve yaklaşık 800 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı. 

Söz konusu dönemde, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 28 milyar dolar, kredi kartı borçları 17 milyar dolar, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar ise 14 milyar dolar arttı.

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

    Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de balistik füze fırlattığı ortaya çıktı

    Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de balistik füze fırlattığı ortaya çıktı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

    Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de balistik füze fırlattığı ortaya çıktı

    Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de balistik füze fırlattığı ortaya çıktı

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı

    Van'da 478 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi! 2 gözaltı

    Van'da 478 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi! 2 gözaltı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu personel alacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu personel alacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK burs başvurusu için son gün! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ne kadar?

    KYK burs başvurusu için son gün! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ne kadar?

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması!

    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması!

    Sıradaki Haber
    İngiltere'de alarm: Bölge karantinaya alındı

    İngiltere'de alarm: Bölge karantinaya alındı

    Sıradaki Haber
    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

    Sıradaki Haber