ABD'de hanehalkı borcu yükseldi

Hanehalkı borcu 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 212 milyar dolar artarken, yıllık bazda ise 604 milyar dolar artış gösterdi.

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Konut kredileri Amerikalıların hanehalkı borcu içinde en yüksek payı almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 112 milyar dolar artarak 12,25 trilyon dolara yükseldi. Konut kredilerinden kaynaklanan borçlar 2023 yılında bir önceki yıla göre 329 milyar dolar arttı.

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1 trilyon 607 milyar dolar ile otomobil kredileri, 1 trilyon 601 milyar dolar ile öğrenci kredileri ve 1 trilyon 129 milyar dolar ile kredi kartları oldu.

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla kredi kartı borçları bir önceki yıla göre 143 milyar dolar artış gösterdi. Taşıt kredilerinden kaynaklanan borçlar 2023 yılında bir önceki yıla göre 55 milyar dolar, öğrenci kredilerinden kaynaklanan borçlar ise 6 milyar dolar arttı.