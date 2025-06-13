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ABD'de hanehalkı serveti geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine göre ABD'de hanehalkı serveti ilk çeyreğin sonunda düşüş gösterdi.

13.06.2025 - 11:47 |
ABD'de hanehalkı serveti geriledi

Fed'in üç aylık ABD mali hesapları raporunda, hanehalkı ve kar amacı gütmeyen grupların net servetinin 31 Mart itibarıyla 169,3 trilyon dolara gerilediği, bu rakamın bir önceki çeyrekte 170,9 trilyon dolar olduğu ve geçen yılın ortasından bu yana en düşük çeyrek sonu seviyesi olduğu belirtildi.

Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana hanehalkı net değerindeki ilk düşüştü ve büyük ölçüde hanehalkı hisse senedi varlıklarının değerindeki 2,3 trilyon dolarlık düşüşten kaynaklandı.

Fed, hanehalkı gayrimenkul varlıklarının değerinin de konut fiyatlarının üst üste üçüncü çeyrekte de düşmeye devam etmesiyle, yaklaşık 200 milyar dolar düştüğünü söyledi.

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