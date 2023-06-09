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ABD'de hanehalklarının serveti 1 yılın zirvesinde

ABD'de hanehalklarının serveti 2023 yılı ilk çeyrekte son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

09.06.2023 - 09:33 |
ABD'de hanehalklarının serveti 1 yılın zirvesinde

ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine göre hisse senedi piyasalarındaki güçlü toparlanmanın etkisiyle hanehalklarının net servetleri 2023 yılı ilk çeyrekte 3 trilyon dolardan fazla arttı.

Hanehalklarının ellerindeki hisse senetlerinin değerleri 2,4 trilyon dolar artarken, gayrimenkullerin değerleri de 600 milyar dolar yükseldi.

İlk çeyrekte yaşanan artışa rağmen Amerikan halkının serveti hala 2022 yılı ilk çeyrekteki 152,6 trilyon doların yaklaşık 4 trilyon dolar altında.

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