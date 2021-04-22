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ABD'de ikinci el konut satışları geriledi

ABD'de ikinci el konut satışları, martta aylık yüzde 3,7 azalışla 6,01 milyona gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

22.04.2021 - 18:02 |
ABD'de ikinci el konut satışları geriledi

National Association of Realtors (NAR), mart ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 3,7 azalışla 6,01 milyona indi.

Son 2 aydır beklentilerin üzerinde azalış gösteren ve Ağustos 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen ikinci el konut satışlarının yüzde 0,9 artarak 6,19 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, şubatta aylık yüzde 6,3 azalışla 6,24 milyon olmuştu. Ülkede ikinci el konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,3 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, martta yıllık bazda yüzde 17,2 artarak 329 bin 100 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, tüketicilerin çok daha yüksek konut fiyatları ve artan konut kredisi oranları (mortgage) ile karşı karşıya bulunduğunu ancak konut almak isteyenlerin hala piyasada aktif olduğunu aktardı.

Konut stokunun daha fazla olması halinde mart ayındaki satışların daha yüksek olabileceğine işaret eden Yun, ekonomik görünümün umut verici olduğunu ifade etti.

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