ABD'de imalat PMI daralmaya devam etti

ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 46,8'e göre 0,4 puan artışla 47,2 olarak gerçekleşti. 50'nin altındaki her okuma imalat sektörünün genel olarak daraldığını göstermekte.

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ISM'nin imalat iş anketi komitesi başkanı Timothy Fiore yaptığı açıklamada, "Hala daralma bölgesinde olmakla birlikte, ABD imalat faaliyeti geçen aya kıyasla daha yavaş daraldı. Talep zayıf seyretmeye devam ediyor, üretim azaldı ve girdiler destekleyici olmaya devam etti" dedi.

Fiore, talepteki yavaşlamanın Yeni Siparişler Endeksi'nin daralmaya devam etmesi, Yeni İhracat Siparişleri Endeksi'nin biraz daha hızlı daralması, Birikmiş Siparişler Endeksi'nin güçlü daralma bölgesinde kalması ve Müşteri Stokları Endeksi'nin "tam doğru" seviyede olmasıyla yansıdığını söyledi.

Yeni Siparişler Endeksi, Temmuz ayına göre yüzde 2,8 puan düşüşle 44,6 olarak kaydedildi. Yeni İhracat Siparişleri Endeksi 48,6 ile Temmuz ayına kıyasla 0,4 puan daha düşük gerçekleşti. Birikmiş Siparişler Endeksi ise Temmuz ayına kıyasla 1,9 puanlık bir artışla 43,6 olarak kaydedildi.