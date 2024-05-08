ABD’de işletmeler enflasyonda çözüm istiyor

ABD'li küçük işletme sahipleri Kasım ayında oy kullanmayı planlıyor, ancak çoğu kampanya sürecinde şu ana kadar duyduklarından memnun değil ve muhtemel adaylar Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın ele almasını istedikleri en önemli konuya odaklanmış durumda.

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Goldman Sachs'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği 10.000 Küçük İşletmenin Sesi adlı ankete katılanların %96'sı başkanlık seçimlerinde kesinlikle ya da muhtemelen oy kullanacaklarını belirtirken, %20'si hangi adaya oy verecekleri konusunda kararsız olduklarını ifade etti.

Küçük işletme sahiplerinin çoğunluğu başkan adaylarının küçük işletmelerle ilgili konular hakkında yeterince konuşmadığını düşünmekte, adayların küçük işletmelerle ilgili konulara değinme biçiminden memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %55 iken memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %27 oldu.

İşletme sahiplerinin yüzde 78'i, 2024 seçimlerinde nasıl oy kullanacaklarına karar verirken adayların küçük işletmelerle ilgili politikalarının önemli bir faktör olduğunu belirtti. Katılımcılar adaylar tarafından yeterince ele alınmadığına inandıkları çeşitli konulara dikkat çekti.

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Küçük işletme sahiplerinin adaylardan en çok duymak istedikleri konu enflasyon ve %73'ü artan fiyatlar sorununun adaylar tarafından yeterince ele alınmadığını belirtti.

Katılımcıların %71'i, üç ay öncesine kıyasla işletmeler üzerindeki enflasyonist baskıların arttığını ve %49'u da bu süre zarfında mal veya hizmet fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.