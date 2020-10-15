ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 53 bin kişi artarak 898 bine yükseldi.

Piyasa beklentisinin aksine artış gösteren verinin, söz konusu dönemde 825 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 840 binden 845 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 866 bin 250'ye çıktı. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 3 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 165 bin azalarak 10 milyon 18 bine düştü.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının işgücü piyasasına kalıcı zarar verebileceği korkusunu artırdığına işaret etti.