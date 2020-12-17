CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
17.12.2020 - 17:24 | | AA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 885 bin seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bine çıktı.

Beklenmedik şekilde artan ve eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 853 binden 862 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin 250 kişi artarak 812 bin 500'e yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 5 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 273 bin azalışla 5 milyon 508 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliği etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: Netice vermeye başladı

    Son dakika: Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: Netice vermeye başladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Yıl sonuna kadar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Yıl sonuna kadar...

    Neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?

    Neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?

    Son dakika haberi... 17 Aralık koronavirüs tablosu: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? İşte, korona tablosu son durum...

    Son dakika haberi... 17 Aralık koronavirüs tablosu: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? İşte, korona tablosu son durum...

    Sıradaki Haber