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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 719 bine yükseldi.

01.04.2021 - 16:43 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 61 bin kişi artarak 719 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, 680 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 684 binden 658 bine revize edildi. Başvurular, bir önceki hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 10 bin 500 azalarak 719 bine geriledi.Süregelen işsizlik başvuruları da 20 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 46 bin azalışla 3 milyon 794 bin olarak kaydedildi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan beklenmedik artışa rağmen, Kovid-19 salgınında aşılamanın hızlanması ve sağlanan mali desteğin etkisiyle iş gücü piyasasındaki iyileşmenin hız kazandığını belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

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